Фестиваль родных литератур народов Псковской области прошёл в ПОИПКРО
Фестиваль родных литератур народов Псковской области прошёл в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) в преддверии Международного дня родного языка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
На фестивале обсудили практики обучения родным литературам на всех этапах образования, начиная с детских садов и заканчивая учреждениями среднего профессионального образования. Особое внимание уделили вопросам работы с детской литературой и тому, как интегрировать местные культурные традиции в образование.
Также на встрече выступил коллектив детского центра «Надежда», который исполнил народные песни.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
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