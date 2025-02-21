Фестиваль родных литератур народов Псковской области прошёл в ПОИПКРО

17:42, 21 февраля 2025, ПАИ

Фестиваль родных литератур народов Псковской области прошёл в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО) в преддверии Международного дня родного языка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.



Фото: ПОИПКРО



Фото: ПОИПКРО



Фото: ПОИПКРО



Фото: ПОИПКРО



Фото: ПОИПКРО









На фестивале обсудили практики обучения родным литературам на всех этапах образования, начиная с детских садов и заканчивая учреждениями среднего профессионального образования. Особое внимание уделили вопросам работы с детской литературой и тому, как интегрировать местные культурные традиции в образование.

Также на встрече выступил коллектив детского центра «Надежда», который исполнил народные песни.