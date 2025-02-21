Надо иметь силы на многое: о своей жизни после ранения рассказал участник СВО из Великих Лук
О пути председателя великолукского филиала Ассоциации ветеранов СВО Алексея Фомичева рассказал телеканал «Первый Псковский».
Мужчина начал свою деятельность в зоне проведения спецоперации и в Сирии, был ранен и несколько раз учился ходить заново. Сейчас же он занимается волонтёрской деятельностью и спортом, а также проводит уроки мужества. Кроме того, Алексей Фомичёв возглавляет филиал Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках и работает с родственниками участников СВО.
«Надо иметь волю на многое. Надо иногда просто взять себя в руки, чтобы сказать человеку, что его близкий не погиб, а числится пропавшим без вести», – рассказал Алексей Фомичёв.
Мужчина защищал интересы России с начала специальной военной операции, получил серьёзные ранения в Гостомеле, а затем перенёс кому и несколько операций. Восстановившись, Алексей Фомичёв продолжил службу в Сирии.
О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области.
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