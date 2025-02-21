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Находящихся в псковском госпитале бойцов спецоперации с наступающим праздником поздравил Алексей Наумец

Депутаты городской Думы от фракции «Единая Россия» и сенатор России от Псковской области Алексей Наумец посетили госпиталь, где проходят лечение и реабилитацию участники специальной военной операции. В преддверии праздника они передали бойцам слова поддержки, сладкие пироги и фрукты. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Единая Россия»

Организовали визит в госпиталь секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов и активисты «Единой России». Среди тех, кто проходит реабилитацию, были ребята из разных регионов. Алексей Наумец и депутаты пообщались с медработниками и пациентами. Сенатор, генерал ВДВ рассказал о своём боевом пути, напомнил о мерах поддержки военнослужащих и поинтересовался, какая помощь нужна их семьям. Он поблагодарил бойцов за службу и пожелал им скорейшего выздоровления.

«Вы в надёжных руках. В госпитале работают отличные врачи. Главное — чётко выполнять все их предписания. Здоровья вам, счастья вашим близким. Победа будет за нами!» – сказал Алексей Наумец. Он также отметил, что ребята находятся в хорошем настроении, их боевой дух и юмор говорят сами за себя.

«Накануне Дня защитника Отечества мы пришли поздравить вас и хотим передать вам частичку тепла от всех жителей Псковщины. Желаем вам скорейшего выздоровления и исполнения нашей общей цели — победного завершения специальной военной операции», – подчеркнул Валерий Филимонов.

Отметим, что помимо медицинской помощи бойцам крайне важна социальная поддержка. Традиционно проводятся неформальные мероприятия: встречи с представителями общественных организаций, ветеранских сообществ, артистами. В преддверии праздника госпиталь посетили активистки регионального отделения партийного проекта «Женское движение Единой России».

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