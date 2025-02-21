О сотрудничестве договорились Петербургский кампус Президентской академии и Корпоративная академия правительства Псковской области

19:59, 21 февраля 2025, ПАИ

Торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Петербургским кампусом Президентской академии и Корпоративной академией правительства Псковской области состоялось в пятницу, 21 февраля, в Санкт-Петербурге, на площадке Псковского образовательного центра Президентской академии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В церемонии приняли участие Андрей Хлутков, директор Президентской академии в Санкт-Петербурге, Ирина Иванова, директор Корпоративной академии правительства Псковской области, и Александр Кабанов, начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области.

Андрей Хлутков подчеркнул значимость этого события: «Псковская область, которой руководит выпускник Президентской академии Михаил Ведерников, является для нас ключевым стратегическим партнёром. Вместе с Корпоративной академией правительства Псковской области мы планируем создать пространство для обмена опытом, развития современных навыков и внедрения передовых управленческих практик. Я уверен, что наше сотрудничество будет успешным и плодотворным, что позволит укрепить потенциал профессионального сообщества региона».

Соглашение о сотрудничестве открывает новые возможности для развития кадрового потенциала органов исполнительной власти и местного самоуправления Псковской области. Объединение усилий позволит создать непрерывную систему повышения профессиональных и личных компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих Псковщины, что является необходимым условием для эффективного развития региона в соответствии с национальными целями.