В Опочке прошёл турнир по самбо, посвящённый открытию Года защитника Отечества

20:19, 21 февраля 2025, ПАИ

На базе детского оздоровительно-образовательного центра в Опочке прошёл муниципальный турнир по самбо, посвящённый открытию Года защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 31 юный спортсмен продемонстрировал в нём своё мастерство, пишет районная газета «Красный маяк».

Открыл турнир глава округа Юрий Ильин, пожелав всем участникам «удачи, ярких побед и незабываемых эмоций».

«Турнир получился по-настоящему боевым. Каждый из ребят выложился на ковре по полной. Все победители и призёры удостоены медалей и грамот. Поздравляем тренера Константина Кретова, спортсменов и родителей с успешным выступлением», – пишет газета.

Ранее сообщалось, что великолукский боксёр Кирилл Коршаков вышел в финал турнира памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.