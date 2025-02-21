Две мемориальные доски в память о героях СВО открыли в Серёдкинской школе

21:58, 21 февраля 2025, ПАИ

В годовщину освобождения села Серёдка от немецко-фашистских захватчиков на фасаде Серёдкинской средней общеобразовательной школы открыли две мемориальные доски в память об учениках – героях СВО Александре Васильеве и Дмитрии Никандрове. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На траурный митинг, посвящённый памяти погибших, пришли родные и близкие бойцов, их друзья, ученики и учителя, представители общественных организаций, военнослужащие и ветераны боевых действий.

Хотя герои были ещё совсем молодыми, они уже успели многое повидать в жизни: после окончания школы в Серёдкино они получили гражданские профессии, отслужили срочную службу в Вооружённых силах Российской Федерации, а затем стали профессиональными военными.

Дмитрий Никандров на некоторое время вернулся к мирной жизни, но затем был призван на службу в рамках частичной мобилизации. За проявленные в бою мужество и героизм Александр Васильев и Дмитрий Никандров были посмертно удостоены ордена Мужества.

«Мы гордимся нашими земляками. Горько и больно, что их земной путь завершился так рано, но они с честью выполнили свой воинский долг, отдав свои жизни за мир, за будущее своих детей, за нас с вами. Символично, что памятные доски героям мы открыли в день, когда 81 год назад Красная армия освободила Серёдку от фашистских оккупантов. Вы достойные преемники наших доблестных дедов и прадедов, ребята. Светлая вам память!» – добавила Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что мемориальные доски в память о героях СВО Андрее Ануфриеве и Максиме Степанове установили на фасаде здания Родинской средней школы в Псковском районе.