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Общество

Михаил Ведерников встретился с участницей федерального проекта «Время героев» из Пскова Марией Мусатовой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 21 февраля, встретился с псковичкой, участницей федеральной программы «Время героев», старшим лейтенантом Марией Мусатовой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона выразил свою радость по поводу поступления Марии Мусатовой в Военную академию Генерального штаба и поблагодарил её за согласие стать частью общественного совета региональной кадровой программы «Герои земли Псковской».

«Надеюсь, что вы, как участница федеральной программы, поделитесь с нами своим опытом», – сказал Михаил Ведерников.

В ходе встречи Мария Мусатова поделилась своими впечатлениями от участия в федеральном проекте для участников СВО «Время героев».

Мария Мусатова назвала проект «Время героев» важным решением президента, направленным на поддержку участников специальной военной операции. «Федеральная программа – это проект для людей, проект о людях. Это возможность получить новые знания и компетенции. Мы учимся новому, опираясь на традиционные ценности нашей страны: взаимопомощь, гуманизм, уважение. И те знания, которые мы получаем от первых лиц нашего государства, мы будем уверенно применять в своих должностях», – сказала Мария Мусатова.

Стажировка участников всероссийского проекта проходит в федеральных и региональных органах власти. Мария Мусатова рассказала, что уже проходила практику в Аппарате Правительства России, а сейчас знакомится с работой Министерства труда и социальной защиты России. Кроме того, она является членом Комиссии при Президенте России по делам инвалидов.

Наставником Марии Мусатовой в проекте «Время Героев» является заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. «Я рада, что мне довелось учиться у неё и её команды», – сказала Мария Мусатова.

«Вам повезло. Татьяна Алексеевна – очень опытный специалист», – прокомментировал губернатор и выразил уверенность в том, что Мария Мусатова будет поддерживать свой родной регион в профильных вопросах.

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