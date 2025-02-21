Ремонт входной группы приёмного отделения завершили рабочие в великолукском филиале ПОКБ
Ремонт входной группы приёмного отделения завершили рабочие в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.
«Продолжаем обновлять коридор первого этажа терапевтического корпуса великолукского филиала ПОКБ. Смотрите на фото до и после и узнайте, как сейчас проходит ремонт коридора», – отметили сотрудники ПОКБ.
На данный момент проведена новая проводка, установлены направляющие, снесена старая перегородка из стеклянных блоков. В настоящее время рабочие обшивают стены гипсокартоном, начат демонтаж старых светильников.
Ранее сообщалось, что главврач ПОКБ Евгений Панфёров в программе «Оглавление» рассказал, как развивается Псковская областная больница.
Ремонт входной группы приёмного отделения завершили рабочие в великолукском филиале ПОКБ
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