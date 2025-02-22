Раритетное оборудование завода «СКТ Групп» в Пскове продемонстрировали полпреду и губернатору

09:32, 22 февраля 2025, ПАИ

Раритетное оборудование завода «СКТ Групп» в Пскове продемонстрировали полномочному представителю президента России в СЗФО Александру Гуцану и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Видео посещения производственной площадки глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

С работой производственных линий руководителей ознакомили генеральный директор АО «Акрон Холдинг» Павел Морозов и директор ООО «СКТ Групп» Алексей Фризен.

На заводе представлены прессы, которые работали с конца XIX века по начало XXI века. Именно с их помощью изготовили «кабели жизни» в блокадном Ленинграде. В 1942 году в городе изготовили пять веток «кабеля жизни», которые позволили сорвать энергетическую блокаду.

Добавим, что «кабель жизни» – высоковольтный кабель, проложенный по дну Ладожского озера для обеспечения блокадного Ленинграда электричеством с восстановленной Волховской ГЭС.