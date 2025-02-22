Какой погоды ждать жителям Северо-Запада в выходные
Какая будет погода на Северо-Западе России в эти выходные, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».
Особое влияние на погоду здесь окажет атлантический циклон, подчеркнули специалисты. «Но пока этот вихрь успеет согреть только Заполярье – здесь к воскресенью дневная температура повысится и будет от 0 до +5 градусов», – отметили в «Фобосе».
На остальной же территории региона, по словам синоптиков, температура воздуха не превысит −5...0 градусов.
Судебные приставы в Псковской области поздравили участников СВО в преддверии 23 Февраля
Возможность предпремьерного показа фильма «Семь вёрст до рассвета» в Пскове обсудил губернатор со съёмочной группой
Михаил Ведерников: Мы делаем всё для того, чтобы парад Победы в Псковской области в этом году у нас был