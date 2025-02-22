Какой погоды ждать жителям Северо-Запада в выходные

10:26, 22 февраля 2025, ПАИ

Какая будет погода на Северо-Западе России в эти выходные, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Особое влияние на погоду здесь окажет атлантический циклон, подчеркнули специалисты. «Но пока этот вихрь успеет согреть только Заполярье – здесь к воскресенью дневная температура повысится и будет от 0 до +5 градусов», – отметили в «Фобосе».

На остальной же территории региона, по словам синоптиков, температура воздуха не превысит −5...0 градусов.