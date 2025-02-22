Михаил Ведерников поручил ускорить темпы строительства школы на улице Киселёва в Пскове

11:05, 22 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил площадку строящейся в Пскове на улице Киселёва школы на 525 мест. Видео глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

На данный момент приостановлены работы на улице из-за погодных условий, рассказал представитель подрядчика. Завершены работы на кровле и фасадная часть.

«Мебель пришла в полном объёме, ожидаем на следующей неделе интерактивный компьютер», – объяснил представитель подрядчика.

Планируется, что весной также придёт оборудование пищеблока. На объекте устанавливают двери, также уже возведена сцена.

«Мы для дидактических и лабораторных материалов ждём от подрядчика подтверждения, потому что об остальном оборудовании мы знаем, что есть авансы и они оплачены. В этой части нам будет необходимо получить в ближайшее время подтверждение», – отметил председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

В одном из помещений школы глава региона обратил внимание на дефекты потолка. Он поручил подрядчику исправить ситуацию. «Такие работы мы не примем», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона осмотрел спортивный зал. Здесь завершили работы по освещению, а также покраске стен. Скоро рабочие начнут стелить линолеум. Третий же этаж закончен полностью.

На объекте всё ещё недостаточно рабочих, обратил внимание глава региона и настоятельно рекомендовал подрядчику увеличить их количество. В среднем тут работает около 45 человек.

В завершение посещения строительной площадки Михаил Ведерников поручил подрядчику ускорить темп работ. «Давайте мы сделаем так, чтобы мы летом получили все разрешения и лицензии, а в сентябре дети пошли в школу», – сказал губернатор.

Представители подрядчика пообещали завершить работы к маю.