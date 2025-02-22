До +3 градусов ожидается в Псковской области 23 февраля
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 23 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
На дорогах местами гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от –11 до –6 градусов, днём – от –2 до +3 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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