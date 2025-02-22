Псковские газовики усовершенствовали знания о техобслуживании котлов

12:22, 22 февраля 2025, ПАИ

Слесари по обслуживанию внутридомового газового оборудования районных ремонтно-эксплуатационных служб и управлений компании «Газпром газораспределение Псков» в Пскове, Порхове и Острове прошли новое обучение с усовершенствованием навыков установки, настройки, техобслуживания и ремонта моделей газоиспользующего оборудования. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, они познакомились с новинками газового рынка и их техническими особенностями.

Семинар прошёл в учебном классе газораспределительной организации в Пскове. В результате обучения 15 специалистов получили именные сертификаты, техническое руководство для специалистов и персональный доступ к информационному порталу компании-производителя.

Заместитель генерального директора и главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов отметил, что стремительное развитие технологий требует от сотрудников регулярного обновления и актуализации знаний и навыков в области обслуживания газового оборудования. Он подчеркнул важность знания технических характеристик нового оборудования, которое появляется на рынке, так как это позволяет расширять спектр услуг и повышать их качество для населения по всем видам обращений.