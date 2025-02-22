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Спорт

Татьяна Сергаева стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике

Назначен новый главный тренер сборной России по художественной гимнастике. Им стала Татьяна Сергаева, пишет ТАСС со ссылкой на президента Федерации гимнастики России Олега Белозерова.

До этого тренером была Ирина Винер. Она возглавляла национальную команду с 2001 года.

По словам Олега Белозерова, Татьяна Сергаева – опытный тренер, которая всю жизнь посвятила художественной гимнастике.

Татьяна Сергаева является заслуженным тренером России, награждена орденом Дружбы. Она принимала участие в подготовке ряда олимпийских чемпионок, среди которых Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева и другие.

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