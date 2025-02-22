Псковичей приглашают на диспансеризацию в отделение медицинской профилактики городской поликлиники

12:56, 22 февраля 2025, ПАИ

Псковичей приглашают на диспансеризацию в отделение медицинской профилактики Псковской городской поликлиники. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Пройти обследование можно по выходным с 9:00 до 14:00, в будние дни – с 08:00 до 19:0. В один день в одном месте можно пройти первый этап диспансеризации, который включает в себя в зависимости от возраста клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.

По результатам первого этапа диспансеризации в зависимости от выявленной патологии назначается второй этап диспансеризации, который включает консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики.

Также на базе отделения медицинской профилактики можно пройти углублённую диспансериазцию (для тех, кто перенёс COVID-19) и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин до 49 лет.

Отделение медицинской профилактики Псковской городской поликлиники принимает всех жителей Псковской области.

Добавим, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».