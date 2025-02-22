Псковичей приглашают на диспансеризацию в отделение медицинской профилактики городской поликлиники
Псковичей приглашают на диспансеризацию в отделение медицинской профилактики Псковской городской поликлиники. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.
Пройти обследование можно по выходным с 9:00 до 14:00, в будние дни – с 08:00 до 19:0. В один день в одном месте можно пройти первый этап диспансеризации, который включает в себя в зависимости от возраста клинический и биохимический анализ крови, ВГД, ЭКГ, флюорографию, маммографию, осмотр гинеколога с цитологическим исследованием, ПСА для мужчин, кал на скрытую кровь.
По результатам первого этапа диспансеризации в зависимости от выявленной патологии назначается второй этап диспансеризации, который включает консультацию специалистов и дополнительные методы диагностики.
Также на базе отделения медицинской профилактики можно пройти углублённую диспансериазцию (для тех, кто перенёс COVID-19) и диспансеризацию репродуктивного здоровья для мужчин до 49 лет.
Отделение медицинской профилактики Псковской городской поликлиники принимает всех жителей Псковской области.
Добавим, что диспансеризация проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
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