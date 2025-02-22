До двух лет тюрьмы грозит юноше из Псковского района за кражу велосипеда

15:06, 22 февраля 2025, ПАИ

18-летнего молодого человека подозревают в краже велосипеда в Пскове. Преступление произошло возле торгового комплекса на Рижском проспекте 19 февраля, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ущерб владельцу составил 15 тысяч рублей. Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался молодой человек из Псковского района.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.