День открытых дверей пройдёт в Островской межрайонной больнице
День открытых дверей пройдёт в Островской межрайонной больнице 3 марта, сообщили ПАИ в медучреждении.
Выпускники 9-11 классов и их родители смогут узнать о целевом обучении, вакансиях в больнице и филиалах, уровне зарплаты, мерах поддержки студентов и врачей. Желающие смогут заключить целевой договор на обучение в медицинских учреждениях.
Мероприятие начнётся в 15:00 3 марта в конференц-зале Островской межрайонной больницы (Остров, Карла Маркса, 10, поликлиника, 4 этаж).
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