Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается
Вылет самолёта из Сочи в Псков задерживается. Об этом сообщается в онлайн-табло аэропорта Сочи.
Пассажиры должны были вылететь в 14:40. На данный момент вылет перенесён на 16:40.
Регистрация на рейс уже завершена.
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