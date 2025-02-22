В Черёхе почтили память погибших бойцов 104-го парашютно-десантного полка

18:17, 22 февраля 2025, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова вместе с ветеранами воинского соединения посетила мероприятия, проходящие в 104-м парашютно-десантном полку в Черёхе. Присутствующие почтили память погибших военнослужащих соединения и возложили цветы к памятной стеле, посвящённой войнам-десантникам 6-й роты. Об этом Наталья Фёдорова сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В субботу, 22 февраля, по традиции в спортивном зале 104-го полка состоялся ежегодный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти героев-десантников 6-й роты и воинов-разведчиков подразделений спецназа. Это стало символичным продолжением дня, объединившим спорт и память.

По итогам турнира первое место завоевала команда 104-го полка, второе – сборная из Псковского района, третье – команда из Писковичей.

«Поздравляю спортсменов с хорошим результатом. Победа не самоцель, турнир призван сохранять память о боевых товарищах и сослуживцах, которые отдали свои жизни, выполняя воинский долг», – добавила Наталья Фёдорова.