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Сотрудники «Михайловского» приняли участие в национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм»

В работе VII Национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика», которая проходила в Пскове 20 и 21 февраля, приняли участие сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: Пушкинский заповедник

Как сообщает музейная служба информации, в секции «Духовное краеведение, паломничество и культурно-познавательный туризм на земле Псковской» выступила молодой работник экскурсионного отдела Пушкинского заповедника Елена Дмитриева. Она предложила вниманию слушателей доклад «Необыкновенная церковь Иконы Казанской Божией Матери в посёлке Пушкинские Горы».

«При подготовке своего выступления Елена Дмитриева использовала малоизвестные материалы, в том числе документы из личного архива настоятеля Казанской церкви священника Михаила Иванова, часто и с готовностью сотрудничающего с «Михайловским», – рассказали в музее.

Другой специалист Пушкинского заповедника, Елена Шур, руководитель отдела музейного проектирования и координации Пушкинского заповедника, базирующегося в областном центре, выступила на круглом столе «Особо ценные памятники как фактор разнообразия культурного пространства». Елена Шур коротко напомнила собравшимся историю музея, но главной в её сообщении стала информация о программах, которые предлагает своим посетителям «Михайловское», в том числе и о новых, уже разработанных или находящихся в разработке программах для учащейся молодёжи, например к 200-летию создания Пушкиным трагедии «Борис Годунов».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» отметили, что научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» является полезной площадкой для взаимодействия работников сферы туризма, в том числе специалистов, представляющих образовательные организации, некоммерческие объединения, общественные организации, органы госвласти, социальных партнёров отрасли.

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