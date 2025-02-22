Интеллектуальную игру «Родная сторона» провели в Печорах в рамках акции «Культурные выходные»
В Печорской средней общеобразовательной школе № 3 в рамках акции «Культурные выходные» прошла интеллектуальная игра «Родная сторона». Ребята с помощью вопросов познакомились с культурой Псковского края, а фольклорный ансамбль «Уграда» продемонстрировал детям традиционные псковские песни и народные танцы, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
Более 40 учеников приняли участие в квизе, продемонстрировавав свои знания в области культуры Псковской области.
Ранее сообщалось, что пятый фестиваль бокса, посвящённый Дню защитника Отечества, проходит в Печорах.
Интеллектуальную игру «Родная сторона» провели в Печорах в рамках акции «Культурные выходные»
Сотрудники «Михайловского» приняли участие в национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм»
Книга известного псковского учителя Владимира Чиганашкина «Автобиомемуары» опубликована в библиотеке