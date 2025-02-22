Эксперт назвала причины возникновения непереносимости лактозы

20:55, 22 февраля 2025, ПАИ

Примерно 65 % взрослого населения Земли испытывают трудности с перевариванием лактозы. Об этом рассказала управляющая и соучредитель клиники Аделина Мурясова в интервью «Известиям».

Лактоза содержится во многих молочных продуктах: молоке, йогуртах, мягких сырах и даже в выпечке и соусах, в состав которых входит сухое молоко. Для расщепления лактозы организму необходим фермент лактаза. Если организм вырабатывает его в недостаточном количестве, это может привести к дискомфорту в животе: к вздутию, газообразованию, диарее и другим неприятным ощущениям.

Иногда после болезни, стресса или изменения гормонального фона организм начинает вырабатывать меньше ферментов. Поэтому даже те, кто раньше спокойно употреблял молочные продукты, могут столкнуться с проблемами после употребления лактозы.Также свою роль играет наследственность.