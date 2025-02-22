​Россияне смогут покупать билеты на поезда по биометрии

21:48, 22 февраля 2025, ПАИ

С 1 сентября 2025 года в России появится возможность использовать биометрические данные при посадке на поезда дальнего следования. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном сайте.

Пассажиры смогут использовать биометрию как при покупке билетов, так и непосредственно перед посадкой на поезд. Однако для этого железнодорожная компания должна будет обеспечить техническую инфраструктуру. При этом традиционные методы посадки сохранятся и будут доступны для всех пассажиров.

В 2025 году планируется провести закрытое тестирование сервиса. Граждане смогут воспользоваться услугой после завершения всех этапов технологических испытаний. Сервис будет доступен пользователям единой биометрической системы.

Отметим, единая биометрическая система была создана в 2018 году, а в конце 2021 года она получила статус государственной. Оператором системы является Центр биометрических технологий.