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Общество

Трудоустройство, медицинское и социальное сопровождение военнослужащих обсудили власти в филиале фонда «Защитники Отечества»

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита посетили ресурсный центр регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества». И на федеральном, и на региональном уровне всем вопросам участников спецоперации уделяется особое внимание, заявил глава региона в своём телеграм-канале.

Так, дополнительное пространство в филиале фонда открыто в конце 2024 года по поручению главы региона и при поддержке правительства Псковской области для расширения возможностей адаптации участников спецоперации и членов их семей.

Александр Гуцан осмотрел пространство площадью более 420 квадратных метров, где расположились многофункциональный зал, кухня-столовая, тренажёрный зал, кинозал, комната психологической разгрузки, компьютерный класс и детский уголок с библиотекой. Все помещения адаптированы для маломобильных групп.

Как рассказала руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева, ресурсный центр задействован для проведения общественно значимых мероприятий в целях решения вопросов поддержки участников СВО и членов их семей. Кроме того, здесь проводятся культурные мероприятия и дружеские семейные встречи.

В этот день Александр Гуцан и Михаил Ведерников провели в ресурсном центре отделения фонда встречу с участниками СВО и ветеранами боевых действий, на которой обсудили ряд вопросов, касающихся медицинского и социального сопровождения, лекарственного обеспечения, реабилитации и трудоустройства.

Александр Гуцан отметил, что президент России уделяет приоритетное внимание участникам СВО, членам их семей. Главой государства даны соответствующие поручения обеспечить социальные гарантии и льготы. Важная работа сейчас направлена на реабилитацию военнослужащих, которые возвращаются из зоны боевых действий, и их адаптацию к мирной жизни и трудоустройству.

Михаил Ведерников со своей стороны отметил, что на региональном уровне правительство Псковской области в полном объёме работает над решением социальных и иных вопросов участников спецоперации. По его словам, преимущественно эта работа ведётся адресно. Глава региона также рассказал о готовящейся региональной кадровой программе, призванной вернувшимся бойцам найти себя в мирной жизни.

Руководители выслушали и взяли в проработку просьбы и предложения участников и инвалидов СВО.

Напомним, региональный филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» открылся при поддержке правительства Псковской области одним из первых в стране. Его основные цели – комплексное сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей в режиме одного окна. Социальные координаторы фонда работают во всех муниципальных образованиях Псковской региона.

Напомним, что 20 февраля Александр Гуцан приехал в Псковскую область с рабочим визитом. В частности, полпред президента посетил производственную площадку «СКТ Групп» и региональный Дом молодёжи в Пскове, вручил псковским ветеранам медали к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал одним из первых посетителей обновлённой библиотеки имени Василёва и почтил подвиг псковских воинов-спецназовцев.

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