Названы популярные у россиян цветы
В России в период с 1 по 15 февраля спрос на цветы увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом в январе. Согласно исследованию, проведённому аналитиками, самыми популярными товарами стали авторские букеты из пионовидных роз, орхидей, гортензий и красных тюльпанов. Данные исследования опубликовали «Известия».
Чаще всего 14 февраля в России покупали букеты из пионовидных роз и диантусов, а также букеты орхидей с гипсофилой. Кроме того, россияне стали больше интересоваться гортензиями, кустовыми розами и эустомами.
Эксперты прогнозируют, что к 8 Марта традиционными лидерами спроса будут тюльпаны и розы.
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