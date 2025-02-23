Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём защитника Отечества

09:31, 23 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона, военнослужащих и ветеранов военной службы с Днём защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«23 Февраля объединяет прошлое и настоящее нашей страны на примерах мужества, доблести и отваги. Этот праздник мы встречаем с чувством особой гордости за все поколения, сражавшиеся за свободу и независимость нашей Родины в разные исторические периоды», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор выразил искреннюю признательность и благодарность ветеранам, участникам Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что они не только защитили страну, но и изменили судьбу всего человечества, сокрушив нацизм. По его словам, их подвиг является примером для всех, кто сегодня отстаивает национальные интересы государства и защищает Родину от угроз.

«На нашей армии, на плечах наших бойцов держится мирная жизнь, суверенное и поступательное развитие России. Стойкость, отвага и упорство наших военнослужащих в зоне специальной военной операции и других горячих точках служат для всех россиян примером и дают силы противостоять новым вызовам», – заметил Михаил Ведерников.

День защитника Отечества является праздником не только для военнослужащих, но и для всех, кто любит свою страну, добавил губернатор. По его словам, защищать свою семью и Отечество, а также отстаивать традиции и ценности – это долг и святая обязанность каждого.

«От всей души желаю всем жителям Псковской области крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия, а нашим воинам – твёрдости духа и скорейшей победы!» – заключил глава региона.