Ортопед поделился советами о предотвращении травм
Регулярные занятия гимнастикой, умеренные физические нагрузки и внимательное отношение к питанию могут способствовать защите человека от травм, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.
Врач подчеркнул, что к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями – чаще всего на прием приходят люди с травмами. Он также обозначил рекомендации, которые помогут снизить риск получения травм.
Ортопед-травматолог подчеркнул, что это включает ежедневную гимнастику в рамках общей физической подготовки, дозированную спортивную и кардионагрузку, контроль пищевого поведения и внимательность.
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