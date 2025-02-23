Ортопед поделился советами о предотвращении травм

09:20, 23 февраля 2025, ПАИ

Регулярные занятия гимнастикой, умеренные физические нагрузки и внимательное отношение к питанию могут способствовать защите человека от травм, рассказал РИА Новости ортопед-травматолог Дмитрий Сорокин.

Врач подчеркнул, что к ортопедам обращаются не только с ортопедическими заболеваниями – чаще всего на прием приходят люди с травмами. Он также обозначил рекомендации, которые помогут снизить риск получения травм.

Ортопед-травматолог подчеркнул, что это включает ежедневную гимнастику в рамках общей физической подготовки, дозированную спортивную и кардионагрузку, контроль пищевого поведения и внимательность.