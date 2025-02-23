Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя
Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже алкоголя, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
22 февраля примерно в 17:00 росгвардейцы получили уведомление о срабатывании сигнала тревоги в магазине на улице Гагарина. Прибыв на место происшествия, они задержали 39-летнего местного жителя, который совершил кражу алкогольных напитков из торгового зала.
По факту хищения проводится проверка.
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