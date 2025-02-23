Псковские росгвардейцы поздравили с Днём защитника Отечества отцов погибших товарищей

17:38, 23 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники Росгвардии посетили семьи бойцов, которые погибли во время выполнения служебно-боевых задач в Северо-Кавказском регионе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

От имени всего личного состава Управления Росгвардии по Псковской области они поздравили отцов своих погибших товарищей с Днём защитника Отечества, пожелали им крепкого здоровья и вручили подарки.

Родственники погибших бойцов, в свою очередь, выразили благодарность росгвардейцам за добрые слова и оказанную поддержку.