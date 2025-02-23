Михаил Ведерников: Каждый на своём месте сегодня приближает нашу общую победу

18:17, 23 февраля 2025, ПАИ

Военнослужащих Псковской области с Днём защитника Отечества поздравил на торжественном мероприятии в правительстве региона губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

«Прежде всего хочу выразить самую искреннюю благодарность всем, кто стоит на страже наших национальных интересов, тем, кто выполняет боевые задачи на передовой, охраняет наши рубежи, тем, кто обеспечивает безопасность нашей страны как внутри, так и за её пределами», – сказал глава региона.

Во все времена Русская земля славилась своими героями, подчеркнул он.

«Из века в век они отстаивали наши территории, сохраняли целостность страны, были оплотом государства и защитниками людей. На примерах их мужества, доблести, отваги росли следующие поколения. Такая преемственность позволила через века пронести и передать лучшие качества российского народа. Сила духа, закалка, вера в собственные силы, любовь к Родине и готовность отдать жизнь за своих товарищей – эти безусловные ценности помогают и нашим сегодняшним защитникам Отечества выполнять свой долг даже в самых тяжёлых условиях, в очередной раз доказывая всему миру, что нашу страну и нашу силу духа не сломили, какие бы вызовы перед нами ни стояли», – обратил внимание глава региона.

Сегодня врагу помогают более 50 стран мира, оснащая своей военной техникой, боеприпасами, предоставляя доступ к своим технологиям. С начала специальной военной операции более 60 стран ввели санкции против России, которые коснулись практически всех сфер: от обороны экономики до науки и культуры, сказал губернатор.

«Но мы выстояли, потому что все вызовы мы встречали вместе, сплотившись вокруг нашего национального лидера, чётко выполняя все поставленные задачи. События последних трёх лет, безусловно, займут важное место и в истории нашей страны, и в истории всего мира. И я рад отметить, какой значимый вклад вносят жители Псковской области в приближение нашей победы», – подчеркнул глава региона.

Он отметил вклад военнослужащих, силовых структур, волонтёров, предприятий и неравнодушных жителей области.

«Вы все для нас герои – и те, кто стоит сегодня в этом зале, и те, кто находится на передовой, наши волонтёры, медики, строители, дорожники, семьи военнослужащих, которые поддерживают своих воинов любовью и верой. Каждый на своём месте сегодня приближает нашу общую победу», – сказал он.