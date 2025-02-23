Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Каждый на своём месте сегодня приближает нашу общую победу

Военнослужащих Псковской области с Днём защитника Отечества поздравил на торжественном мероприятии в правительстве региона губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников: «Каждый на своём месте сегодня приближает нашу общую победу». Фото здесь и далее: ПАИ

«Прежде всего хочу выразить самую искреннюю благодарность всем, кто стоит на страже наших национальных интересов, тем, кто выполняет боевые задачи на передовой, охраняет наши рубежи, тем, кто обеспечивает безопасность нашей страны как внутри, так и за её пределами», – сказал глава региона.

Во все времена Русская земля славилась своими героями, подчеркнул он.

«Из века в век они отстаивали наши территории, сохраняли целостность страны, были оплотом государства и защитниками людей. На примерах их мужества, доблести, отваги росли следующие поколения. Такая преемственность позволила через века пронести и передать лучшие качества российского народа. Сила духа, закалка, вера в собственные силы, любовь к Родине и готовность отдать жизнь за своих товарищей – эти безусловные ценности помогают и нашим сегодняшним защитникам Отечества выполнять свой долг даже в самых тяжёлых условиях, в очередной раз доказывая всему миру, что нашу страну и нашу силу духа не сломили, какие бы вызовы перед нами ни стояли», – обратил внимание глава региона.

Сегодня врагу помогают более 50 стран мира, оснащая своей военной техникой, боеприпасами, предоставляя доступ к своим технологиям. С начала специальной военной операции более 60 стран ввели санкции против России, которые коснулись практически всех сфер: от обороны экономики до науки и культуры, сказал губернатор.

«Но мы выстояли, потому что все вызовы мы встречали вместе, сплотившись вокруг нашего национального лидера, чётко выполняя все поставленные задачи. События последних трёх лет, безусловно, займут важное место и в истории нашей страны, и в истории всего мира. И я рад отметить, какой значимый вклад вносят жители Псковской области в приближение нашей победы», – подчеркнул глава региона.

Он отметил вклад военнослужащих, силовых структур, волонтёров, предприятий и неравнодушных жителей области.

«Вы все для нас герои – и те, кто стоит сегодня в этом зале, и те, кто находится на передовой, наши волонтёры, медики, строители, дорожники, семьи военнослужащих, которые поддерживают своих воинов любовью и верой. Каждый на своём месте сегодня приближает нашу общую победу», – сказал он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 февраля 2025

Ансамбль «Псков» выступил в заключительный день акции «Культурные выходные»
23 февраля 2025

Год защитника Отечества открыли в Новоржевском округе
23 февраля 2025

Интерактивная выставка автомобилей служб спасения состоялась в Печорской гимназии
23 февраля 2025

Праздник в честь дня освобождения района прошёл в Дно
23 февраля 2025

Московские волонтёры посетили центр добровольчества в Печорах
23 февраля 2025

Михаил Ведерников: Каждый на своём месте сегодня приближает нашу общую победу
23 февраля 2025

Михаил Ведерников наградил военнослужащих Псковской области
23 февраля 2025

Псковские росгвардейцы поздравили с Днём защитника Отечества отцов погибших товарищей

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...