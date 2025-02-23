К печати готовится новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

18:23, 23 февраля 2025, ПАИ

К печати готовится 106-й выпуск научно-популярного сборника «Михайловская пушкиниана». Об этом сообщает пресс-служба музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

В книгу вошло 14 статей и заметок. Они подготовлены по итогам двух конференций, состоявшихся в Пушкинском заповеднике в прошлом году. Одна из конференций – июльские научные чтения «Музей. Реставратор. Реставрация» памяти С. В. Ямщикова, другая – «внутренняя», с участием исключительно сотрудников «Михайловского». В третьем разделе сборника читатель также найдёт текстовую версию речи настоятеля Казанской церкви протоиерея Михаила Иванова, которую он произнёс во время Божественной литургии в Святогорском монастыре летом прошлого года.

Для подготовки издания были использованы репродукции, изображения музейных фондовых предметов, не публиковавшиеся ранее исторические фотографии, фотокопии документов и прочее. Планируется, что тираж сборника составит 150 экземпляров, однако электронная версия будет доступна на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».