Вокальный конкурс в честь Дня защитника Отечества прошёл в Псковской области
Вокальный конкурс «Бессмертные песни великой страны» в честь Дня защитника Отечества прошёл в районном культурном центре в Кунье (Псковская область). Об этом пишет газета «Пламя».
В музыкальном состязании приняли участие солисты и вокальные коллективы учреждений культуры района. В различных номинациях среди молодых артистов победы одержали Семён Михайлов и Ксения Никифорова из деревни Назимово и Ксения Грибова из Куньи.
Среди творческих коллективов первые места заняли народный хор «Оптимист» и фольклорный ансамбль «Супрядочки». Сразу три первых места члены жюри присудили в номинации для взрослых вокалистов – в итоге выиграли Светлана Горелова, Елена Павлова и Елена Грибова.
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