Вокальный конкурс в честь Дня защитника Отечества прошёл в Псковской области

19:08, 23 февраля 2025, ПАИ

Вокальный конкурс «Бессмертные песни великой страны» в честь Дня защитника Отечества прошёл в районном культурном центре в Кунье (Псковская область). Об этом пишет газета «Пламя».

В музыкальном состязании приняли участие солисты и вокальные коллективы учреждений культуры района. В различных номинациях среди молодых артистов победы одержали Семён Михайлов и Ксения Никифорова из деревни Назимово и Ксения Грибова из Куньи.

Среди творческих коллективов первые места заняли народный хор «Оптимист» и фольклорный ансамбль «Супрядочки». Сразу три первых места члены жюри присудили в номинации для взрослых вокалистов – в итоге выиграли Светлана Горелова, Елена Павлова и Елена Грибова.