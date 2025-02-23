Московские волонтёры посетили центр добровольчества в Печорах

19:46, 23 февраля 2025, ПАИ

Московские волонтёры посетили центр православного добровольчества «Путь добра», который находится в Печорах. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Руководитель центра Юлия Четвергова провела экскурсию для гостей, во время которой рассказала обо всех направлениях работы центра.

«Педагоги Дворца творчества увлекли гостей интересными мастер-классами. На всех площадках им помогали волонтёры центра и активисты «Движения первых». Наша молодёжь с удовольствием пообщалась с московскими волонтёрами и с гордостью рассказала о любимом городе, своих добрых делах и планах на будущее», – отметили в газете.