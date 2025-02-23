Псковский каратист стал призёром престижного международного турнира

20:31, 23 февраля 2025, ПАИ

Псковский каратист Алексей Буравлёв стал бронзовым призёром Молодёжной премьер-лиги, которая прошла в Фуджейре (ОАЭ) с 20 по 23 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации карате WKF Пскова Антон Потебня.

В соревнованиях участвовало более 2 300 спортсменов из 87 стран. Буравлёв выступал в составе сборной команды России в нейтральном статусе.

Пскович одержал победы над спортсменами из Палестины, Италии и Казахстана. В полуфинале Буравлёв уступил соотечественнику со счётом 0:2, а в поединке за бронзу выиграл у представителя Саудовской Аравии – 5:1.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».