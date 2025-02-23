Интерактивная выставка автомобилей служб спасения состоялась в Печорской гимназии

20:43, 23 февраля 2025, ПАИ

Интерактивная выставка автомобилей служб спасения «Защитники» состоялась в Печорской гимназии сегодня, 23 февраля. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»









Ученики лицея получили возможность изучить устройство автомобиля, примерить снаряжение, посидеть за рулём спецтехники и опробовать сирену. Событие организовала советник по воспитанию Алёна Семёнова.

«Защитник – это не только тот, кто служил в армии, но и тот, кто охраняет, оберегает, ограждает от всего плохого и ежедневно спасает человеческие жизни и здоровье», – отметили в газете.