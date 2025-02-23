Год защитника Отечества открыли в Новоржевском округе

21:09, 23 февраля 2025, ПАИ

Год защитника Отечества открыли в Новоржевском округе на празднике, посвящённом Дню защитника Отечества. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»



Фото: газета «Земля новоржевская»

















В честь события юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам Римме Веснеболоцкой, Нине Ивановой, Евдокии Кисляковой, Валентине Михайловой и Анатолию Никулину.

Медалью «За верность десантному братству» посмертно наградили сержанта Владимира Овчинникова, погибшего в ходе СВО. Награду вручили его сестре Юлии Анисимовой. Знаком «76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия», нагрудным знаком «Участнику гуманитарного конвоя» награждён Константин Беликов. Медаль «За отличие в ветеранском движении ВДВ» вручена Михаилу Яичникову.

В честь праздника артисты Новоржевского дома культуры подготовили концертную программу. Завершилось праздничное мероприятие флешмобом «Символ Героя».