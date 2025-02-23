В честь бойцов СВО в Порхове прошёл товарищеский хоккейный матч

21:24, 23 февраля 2025, ПАИ

Товарищеский хоккейный матч прошёл на городском стадионе Порхова. Событие посвящено бойцам, которые сражаются на СВО. Об этом пишет газета «Порховский вестник».

Перед началом игры воин-интернационалист Юрий Крутиков в честь защитников и в память о павших исполнил свою авторскую песню.

«В последние годы погода совсем не позволяла проводить хоккейные турниры в Порхове. Поэтому, хоть зрителей было и не так много, они получили настоящее спортивное удовольствие», – отметили в газете.

Игра завершилась вничью – 10:10.

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