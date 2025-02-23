Великолукские лыжники выиграли шесть медалей на соревнованиях в Тверской области
Великолукские лыжники выиграли шесть медалей на соревнованиях в Западной Двине Тверской области 22 февраля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил любитель лыжных гонок Николай Ласьков.
В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов на дистанциях от одного до десяти километров.
Среди великолучан золото на счету Маргариты Беловой, Анастасии Талалуевой, Вадима Федосеева и Александра Артемьева. Бронзу завоевали Ярослав Спиридонов и Серафим Ласьков.
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