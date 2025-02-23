ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с командой Высшей лиги Белоруссии

22:25, 23 февраля 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграл вничью – 1:1 в выездном товарищеском матче с командой «Витебск» из Высшей лиги Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

Счёт в матче открыл игрок белорусского коллектива Семён Егоров на 53-й минуте встречи. Великолучане забили в ответ на 59-й минуте усилиями Евгения Бутакова.

Напомним, что в первой игре сезона дома против «Пскова» великолучане одержали победу – 1:0, а в следующем матче уступили всё тому же «Витебску» – 0:1.

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