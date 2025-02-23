Кудоисты Псковской области заняли первое место на межрегиональном турнире в Выборге

23:26, 23 февраля 2025, ПАИ

Кудоисты Псковской области заняли первое общекомандное место на межрегиональном турнире в Выборге, который был посвящён Дню защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации кудо Псковской области Илья Кучеров.

Соревнования собрали более 130 спортсменов из Санкт-Петербурга, Выборга, Рощино, Пскова, Печор, Острова.

Региональная сборная выиграла 15 золотых, десять серебряных и семь бронзовых медалей.

«Поздравляем спортсменов и их тренеров с отличным результатом и готовимся к турниру памяти героев-десантников 6-й роты», – отметил Илья Кучеров.

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