Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукский боксёр стал победителем московского турнира

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков стал победителем московского турнира среди спортсменов 17-18 лет памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

На фото Кирилл Коршаков. Фото: Федерация бокса России

В финале в весе до 80 килограммов Кирилл Коршаков выиграл у прошлогоднего серебряного призёра первенства Москвы Егора Леонтьева.

До этого Коршаков победил боксёра из Санкт-Петербурга Арсения Фридмана и ещё одного москвича Артёма Кундакчяна.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 февраля 2025

Кудоисты Псковской области заняли первое место на межрегиональном турнире в Выборге
23 февраля 2025

Великолукский боксёр стал победителем московского турнира
23 февраля 2025

ФК «Луки-Энергия» сыграл вничью с командой Высшей лиги Белоруссии
23 февраля 2025

Великолукские лыжники выиграли шесть медалей на соревнованиях в Тверской области
23 февраля 2025

В честь бойцов СВО в Порхове прошёл товарищеский хоккейный матч
23 февраля 2025

Псковский каратист стал призёром престижного международного турнира
23 февраля 2025

Псковичи стали призёрами традиционного турнира по карате «Невский факел»
22 февраля 2025

25-й турнир по боксу памяти Александра Матросова проходит в Локнянском округе

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...