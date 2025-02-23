Великолукский боксёр стал победителем московского турнира

23:03, 23 февраля 2025, ПАИ

Великолукский боксёр Кирилл Коршаков стал победителем московского турнира среди спортсменов 17-18 лет памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Спортинформ».

В финале в весе до 80 килограммов Кирилл Коршаков выиграл у прошлогоднего серебряного призёра первенства Москвы Егора Леонтьева.

До этого Коршаков победил боксёра из Санкт-Петербурга Арсения Фридмана и ещё одного москвича Артёма Кундакчяна.

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