О запрете на работу без аттестации напомнили гидам в Пушкинском заповеднике

09:39, 24 февраля 2025, ПАИ

Дирекция Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает своим внештатным экскурсоводам и гидам-переводчикам о том, что согласно действующему федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в редакции от 11 ноября 2024 года проводить экскурсии в усадьбах и выставочных залах музея смогут только аттестованные специалисты. Соответствующее информационное письмо с подробными разъяснениями можно найти на главной странице официального музейного сайта, напомнили в пресс-службе музея-заповедника.

Аттестация должна быть пройдена в порядке, предусмотренном законодательством РФ. В «Михайловском» уточнили, что в Псковской области такую аттестацию экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков проводит специальная комиссия при областном комитете по туризму. Там же лицу, прошедшему аттестацию, выдадут соответствующий документ (аттестат) и идентификационную карточку, а информация об этом будет введена в единый федеральный интернет-реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.