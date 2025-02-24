Света временно не будет в великолукской деревне Золотково

09:44, 24 февраля 2025, ПАИ

Света временно не будет в деревне Золотково Великолукского района во вторник, 25 февраля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Электроснабжение частично отключат с 9:00 до 17:00 на улицах Майской и Сосновой в связи с ремонтными работами.