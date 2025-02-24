Света временно не будет в великолукской деревне Золотково
Света временно не будет в деревне Золотково Великолукского района во вторник, 25 февраля, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.
Электроснабжение частично отключат с 9:00 до 17:00 на улицах Майской и Сосновой в связи с ремонтными работами.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 февраля 2025
Туманность Ориона и туманность Чайка сфотографировали астролюбители из Псковской области
24 февраля 2025
Основателей невельской улиточной фермы пригласили на съёмочную площадку фильма «Семь вёрст до рассвета»