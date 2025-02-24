Псковский агротех поборется за Кубок Северо-Запада по футзалу

10:03, 24 февраля 2025, ПАИ

Команда Псковского агротехнического колледжа поборется за Кубок ОФФ «Северо-Запад» по футзалу среди команд организаций среднего профессионального образования. Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге с 4 по 7 марта, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

В соревнованиях примут участие восемь команд, каждая из которых представляет различные регионы СЗФО. Все коллективы поделили на две группы, а в полуфинал выйдут первое и второе места. Псковичи в подгруппе сыграют с Гатчинским педагогическим колледжем, Ненецким аграрно-экономическим техникумом и Мурманским индустриальным колледжем.

Победитель соревнований получит путёвку на всероссийский турнир.

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