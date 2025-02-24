Псковички стали победителями межрегионального этапа Школьной футбольной лиги

10:48, 24 февраля 2025, ПАИ

Псковички, ученицы Псковского педагогического комплекса 2011-2012 годов рождения стали победителями межрегионального этапа «Кожаного мяча – Школьной футбольной лиги» в зоне «Северо-Запад». Соревнования прошли в Пскове, сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Всего в соревнованиях приняли участие 32 команды из девяти регионов СЗФО в двух возрастных группах среди мальчиков и девочек.

В возрастной группе 2011-2012 годов рождения среди девочек из восьми команд победу одержала команда Псковского педагогического комплекса. Лучшим вратарём соревнований признали Елизавету Душенькину, а лучшим бомбардиром стала Валерия Тимофеева.

Также среди мальчиков в этой же возрастной категории третье место заняли воспитанники Дедовичской школы № 2. Игрока этой команды Алексея Анисимова признали лучшим в рамках турнира.

Сегодня, 24 февраля, в Пскове стартует второй этап Школьной футбольной лиги среди команд 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения.

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