Похитителя продуктов задержали росгвардейцы в Пскове

10:41, 24 февраля 2025, ПАИ

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

23 февраля около 22:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на улице Труда сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 42-летнего местного жителя, который пронёс через кассовый узел продукты.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.