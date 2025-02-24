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Общество

С 17 марта на дорогах Псковской области будет ограничено движение большегрузов

С 17 марта по 15 апреля вводится ограничение движения большегрузной техники по региональным дорогам Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото из телеграм-канала регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству

Ограничение связано со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог. Ограничение коснется транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения можно получить в ГБУ ПО «Псковавтодор» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а. Или по телефонам: 8 (8112) 298-812, 298-813 (отдел весового контроля).

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