Почти миллион рублей требует Росприроднадзор с Великолукского молкомбината из-за грязных стоков
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к Великолукскому молочному комбинату о взыскании вреда, причиненного ручью неочищенными сточными водами. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.
Согласно исковому заявлению, комбинат осуществляет сброс стоков после очистки на локальных очистных сооружениях, затем отходы попадают в ручей без названия. В пробах воды из ручья обнаружено превышение нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по содержанию нефтепродуктов, органических соединений и взвешенных веществ.
Сумма заявленных требований – 976 тысяч 921 рубль.
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