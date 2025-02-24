Почти миллион рублей требует Росприроднадзор с Великолукского молкомбината из-за грязных стоков

11:07, 24 февраля 2025, ПАИ

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд с иском к Великолукскому молочному комбинату о взыскании вреда, причиненного ручью неочищенными сточными водами. Об этом ПАИ сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Согласно исковому заявлению, комбинат осуществляет сброс стоков после очистки на локальных очистных сооружениях, затем отходы попадают в ручей без названия. В пробах воды из ручья обнаружено превышение нормативов предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по содержанию нефтепродуктов, органических соединений и взвешенных веществ.

Сумма заявленных требований – 976 тысяч 921 рубль.