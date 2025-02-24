Псковичей приглашают на бесплатную экскурсию в храм Константина и Елены XVII века

11:17, 24 февраля 2025, ПАИ

1 марта Псковский городской молодёжный центр организует бесплатную экскурсию в храм святых равноапостольных царей Константина и Елены (XVII в.). Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Во время экскурсии участники также посетят прилегающую территорию, где расположена Цареконстантиновская слобода.

«Во Пскове действительно большое количество храмов, многие из которых имеют статус памятников архитектуры и десять из них включены в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, – отметила специалист по духовно-нравственному направлению Молодёжного центра Марина Иванова. – И в рамках наших нескольких таких экскурсий у псковской молодёжи появится уникальная возможность познакомиться с нашими памятниками поближе, узнать об их истории из первых уст – священников, служащих в них».

Экскурсию проведёт отец Роман Ледин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии. Сбор экскурсионной группы в 11:55 на Красногорской, 26.

Для участия необходима предварительная запись через сообщения группы «Духовно-нравственное направление_МЦ» в соцсети «ВКонтакте».