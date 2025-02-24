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Общество

25 февраля Пушкинский заповедник будет закрыт для посетителей

25 февраля Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» будет закрыт для посетителей на плановый санитарный вторник, сообщили ПАИ в учреждении.

Елена Абдулаева. Ранняя весна. Михайловское. Дом Пушкина (2007). Из фондов музея-заповедника

С 26 февраля Пушкинский заповедник продолжит работу по графику так называемого низкого сезона. Это означает, что понедельники в мемориальных Михайловском, Тригорском и Петровском, а в музейном комплексе в деревне Бугрово ещё и вторники будут выходными днями. В свои рабочие дни музей-заповедник будет принимать посетителей с 10:00 до 17:00.

«Уже в марте жителей и гостей Псковской области в музее ждёт много интересного. Это и целая череда концертов и музыкально-литературных программ (назовём сейчас хотя бы только выступление петербургских музыкантов, альтиста Александра Шелковникова и пианистки Юлии Маллале к дню рождения музея или вечер по случаю 200-летия стихотворения «К*** (“Я помню чудное мгновенье…“)». Готовит Пушкинский заповедник в марте и несколько новых выставочных проектов, музейных акций, многое другое», – уточнили в пресс-службе музея-заповедника.

Полную афишу на предстоящий месяц можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий 2025 года → Март».

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